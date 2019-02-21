قبل لقائه بالأمير محمد بن سلمان.. ماذا تعرف عن رئيس ثاني أقوى اقتصاد في العالم؟

المواطن - الرياض

يستقبل الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال ساعات الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير الدفاع، في زيارته التاريخية إلى بكين، ثاني أقوى اقتصاد في العالم، في محطته الثالثة ضمن جولته الآسيوية التي بدأها بباكستان ثم الهند.

والرئيس الصيني شي جين بينغ من مواليد عام 1953، وهو الرئيس السابع لجمهورية الصين الشعبية، ورئيس اللجنة العسكرية المركزية في جمهورية الصين الشعبية، والأمين العام للجنة المركزية في الحزب الشيوعي الصيني وعضو اللجنة الدائمة لمكتبها السياسي، ويرأس اللجنة العسكرية المركزية للحزب.

مسيرة سياسية حافلة

انضم إلى الحزب الشيوعي في عام 1974، واختير رئيساً لجمهورية الصين الشعبية، ورئيساً للجنة العسكرية المركزية في الدورة الأولى للمجلس الوطني الـ12 لنواب الشعب الصيني.

ولد شي جي بينغ في 15 يونيو 1953، وينتمي إلى قومية هان من فوبينغ بمقاطعة شنشي في شمال غربي الصين.

دكتوراه في القانون

وتخرج في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة تسينج – هوا وتخصص في النظرية الماركسية والتعليم السياسي والأيديولوجي، وهو حاصل على درجة الدكتوراه في القانون بين عامي 1998 و2002.

انضم شي للحزب الشيوعي الصيني في يناير 1974، وسرعان ما تولى منصب أمين فرع الحزب لوحدة ليانغجياخه الإنتاجية في كومونة ونآنيي بمحافظة يانتشوان بمقاطعة شنشى.

بين عامي 1979 و1985 شغل منصب سكرتير مدني بالمكتب العام في مجلس الدولة وسكرتير عسكري للمكتب العام التابع للجنة العسكرية المركزية للحزب، ثم نائباً لأمين لجنة الحزب بمحافظة تشنغدينغ بمقاطعة خبي شمال الصين، فأميناً للجنة ومفوضاً سياسياً أولاً في الشؤون العسكرية في نفس المحافظة.

في عام 1985 حصل شي على عضوية اللجنة الدائمة للحزب الشيوعي الصيني بمدينة شيامن في مقاطعة فوجيان جنوب شرق الصين ونائباً لعمدة المدينة، ثم عضوية اللجنة الدائمة للحزب في المقاطعة في 1993، حتى صار نائباً لأمين لجنة الحزب في المقاطعة بين عامي 1995 و2002.

انتقل في عام 2002 لمقاطعة جيجيانغ شرق الصين وعمل كنائب أمين للجنة الحزب الشيوعي هناك، ثم أميناً للجنة الحزب ورئيساً للجنة الدائمة لمجلس نواب الشعب في المقاطعة عام 2003.

وفي 2007، عمل أميناً للجنة الحزب الشيوعي الصيني ببلدية شانغهاي، والسكرتير الأول للجنة الحزب لقوات الحرس ببلدية المدينة.

انتخابه نائباً للرئيس

اُنتخب شي جي بينغ عضواً احتياطياً للجنة المركزية الـ15 للحزب الشيوعي، وعضواً في اللجان المركزية الـ16 والـ17 والـ18 للحزب على التوالي، وفي عام 2007 أصبح عضواً في اللجنة الدائمة للمكتب السياسي في الحزب، وعيّن رئيساً لمدرسة الحزب العسكرية.

في الخامس عشر من مارس 2008، انتخبه المجلس الوطني الـ11 لنواب الشعب الصيني في دورته الأولى نائباً لرئيس جمهورية الصين الشعبية حتى عام 2013.

تولي منصب الرئاسة بالصين

عقد المجلس الوطني الـ12 لنواب المجلس الوطني دورته الأولى في الرابع عشر من مارس 2013 بقاعة الشعب الكبرى في العاصمة بكين بحضور 3000 مندوب.

وقرر المجلس حينها، انتخاب شي جي بينغ رئيساً لجمهورية الصين الشعبية خلفاً لهو جينتاو، بموافقة 2996 صوتاً ومعارضة صوت واحد، فيما امتنع 3 مندوبين عن التصويت.