قبل مباراة برشلونة ضد الريال .. رابطة الليغا تُثير غضب المرينغي

المواطن - مروة نبيل

أعرب مسؤولو المرينغي عن غضبهم قبل مباراة برشلونة ضد الريال ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا.

وأكدت صحيفة “ماركا” الإسبانية، أن المرينغي يرى أن رئيس رابطة الليغا، خافيير تيباس، يُجامل الفريق الكتالوني في مواعيد المواجهات التي تسبق مباراة برشلونة ضد الريال في نصف النهائي.

ويرى مسؤولو المرينغي أن الفريق الكتالوني يحصل على أكثر من 24 ساعة للتعافي أكثر من الملكي، وذلك قبل مباراة برشلونة ضد الريال في كأس ملك إسبانيا، وهو الأمر الذي يمنح البارسا أفضلية في الكلاسيكو المرتقب.

وكان الفريق الكتالوني قد واجه فالنسيا، يوم السبت الماضي، في الدوري الإسباني لكرة القدم، قبل مواجهة المرينغي وألافيس في الجولة ذاتها أيضًا بـ26 ساعة، وقبل مباراة برشلونة ضد الريال التي ستُقام، يوم غد الأربعاء.

وسيحصل الفريق الكتالوني على 28 ساعة من أجل التعافي أكثر من المرينغي، وذلك قبل مباراة برشلونة ضد الريال في إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا التي ستُقام، يوم 27 من شهر فبراير الجاري، على ملعب “سانتياجو برنابيو”.