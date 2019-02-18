قبل مواجهة أجمك .. #النصر لايعرف طعم الخسارة أمام أندية أوزبكستان

المواطن - محمد سمعه

يستعد نادي النصر لمواجهة نادي أجمك الأوزبكي، غدًا، ضمن منافسات الملحق المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا لكرة القدم.

النصر يتفوق تفوقًا كاسحًا:

تاريخيًّا لا يعرف النصر طعم الخسارة أمام أندية أوزبكستان في بطولة دوري أبطال آسيا، حيث تقابل العالمي مع الأندية الأوزبكية في 6 مناسبات، تمكن النصر من الفوز في 3 لقاءات والتعادل في مثلهم.

وتقابل النصر مع الأندية الأوزبكية للمرة الأولى في مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا في عام 2011، حيث تعادل النصر في لقاء الذهاب مع نادي باختاكور الأوزبكي بنتيجة هدفين لكل فريق.

وفي لقاء الجولة الخامسة بدور المجموعات، تمكن النصر من الفوز برباعية دون رد.

وخلال مرحلة دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا عام 2015، تقابل النصر مع نادي بونيودكور الأوزبكي حيث تعادل الفريقان في جولة الذهاب بهدف لكل فريق، وتمكن النصر من الفوز في جولة العودة بهدف دون رد.

ويذكر أن النصر كان على موعد أيضًا مع نادي بونيودكور في دور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا في عام 2016، حيث كانت نتيجة مباراة الذهاب التعادل بثلاثة أهداف لكل فريق، وفاز النصر بعد ذلك في لقاء العودة بهدف دون رد.

وقبل إقامة مباراة النصر وأجمك، أكد المدرب البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للعالمي على صعوبة المباراة مضيفًا أن النصر سيقاتل لخطف بطاقة العبور إلى دور المجموعات.