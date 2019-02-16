قبول استئناف #الاتفاق بشأن عقوبة أليمان وإيقافه 3 مباريات فقط

المواطن - محمد سمعه

أعلنت لجنة الاستئناف بالاتحاد السعودي لكرة القدم، قبول الاستئناف الذي تقدم به نادي الاتفاق بعد قرار لجنة الانضباط والأخلاق بإيقاف نجمه بريان أليمان خمس مباريات.

وذكر الحساب الرسمي للاتحاد السعودي لكرة القدم عبر تويتر أن لجنة الاستئناف وافقت على الاستئناف الذي تقدم به نادي الاتفاق ليتم نقض قرار لجنة الانضباط بإيقاف أليمان خمس مباريات.

وبعد قبول استئناف الاتفاق، سيتم إيقاف اللاعب أليمان لمدة 3 مباريات بدلًا من خمس مع تغريمه 20 ألف ريال لحساب اتحاد القدم يتم دفعهم في موعد أقصاه السابع من مارس المقبل.

وكانت لجنة الانضباط أقرت بإيقاف أليمان خمس مباريات بعد استخدامه القوة المفرطة خلال مباراة الاتفاق وأحد في بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ويذكر أن الاتفاق كان خسر من النادي الفيصلي برباعية مقابل ثلاثة أهداف في الجولة العشرين من بطولة الدوري.