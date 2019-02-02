قتلى وجرحى للحرس الثوري في هجوم للمقاومة البلوشية‎

المواطن - متابعة

سقط ستة عناصر من ميليشيا الباسيج التابعة للحرس الثوري بين قتيل وجريح في هجوم شنه جيش العدل البلوشي على قاعدة تابعة للباسيج في مدينة “نيكشهر”.

وتلقى المكتب الإعلامي لحركة النضال العربي لتحرير الأحواز بياناً رسمياً من جيش العدل البلوشي مسؤوليته عن الهجوم على قاعدة للحرس الثوري في المدينة صباح اليوم.

ونقلت وكالة إيرنا، عن المدعي العام في مدينة نيكشهر، محمد غول محمدي، قوله إن الهجوم أسفر عن مقتل أحد أفراد القوة، وخرج خمسة آخرين، بينهم اثنان في حالة خطيرة.

جدير بالذكر أن جيش العدل البلوشي هو تنظيم سياسي بلوشي يعمل على الدفاع عن الشعب البلوشي وأهل السنة أمام اضطهاد وإجرام الدولة الإيرانية من خلال العمل السياسي وشن هجمات على مواقع الحرس الثوري الإرهابي وأجهزة المخابرات التابعة للنظام الإيراني وتمكن حتى الآن إلحاق خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد للقوات الإيرانية في بلوشستان.