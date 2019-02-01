قرعة كأس ملك إسبانيا 2019 .. لقاء ناري بين برشلونة وريال مدريد خلال 21 يومًا

المواطن - محمد سمعه

كشفت قرعة كأس ملك إسبانيا 2019، في دور نصف النهائي، عن مواجهة نارية بين نادي برشلونة وريال مدريد في كلاسيكو منتظر وناري لعشاق الفريقين.

وكانت قرعة كأس ملك إسبانيا 2019، والتي أقيمت اليوم في مقر الاتحاد الإسباني لكرة القدم، كشفت عن أن برشلونة سيواجه ريال مدريد في ذهاب نصف نهائي كأس الملك في السادس من فبراير المقبل على ملعب الكامب نو، بينما ستكون مباراة الإياب بين الفريقين في السابع والعشرين من فبراير على ملعب سانتياجو بيرنابيو معقل نادي ريال مدريد.

وأعلنت قرعة كأس ملك إسبانيا 2019 عن المواجهة الثانية في دور نصف النهائي لبطولة كأس الملك، حيث ستكون المباراة بين فريقي ريال بيتيس وفالنسيا، وسيكون لقاء الذهاب بينهما في السادس من فبراير، بينما تكون مباراة العودة في السابع والعشرين من فبراير.

وعقب قرعة كأس ملك إسبانيا 2019 أكد إيميليو بتوراجينيو مدير العلاقات المؤسسية في نادي ريال مدريد أن فريقه سيقاتل وذلك من أجل إقصاء برشلونة والعبور إلى الدور النهائي للبطولة.

كذلك تحدث غويليرمو آمور مدير العلاقات المؤسسية لبرشلونة بعد قرعة كأس ملك إسبانيا 2019، أن مواجهة ريال مدريد ستُمثل خطرًا حقيقيًّا لبرشلونة، وأن البارسا مطالب بالتركيز والاجتهاد من أجل العبور إلى نهائي كأس الملك.

وعقب إعلان قرعة كأس ملك إسبانيا 2019، يملك نادي ريال مدريد سجلًا ذهبيًّا في مواجهات برشلونة بدور نصف النهائي لبطولة كأس الملك، حيث سبق للريال الفوز في ثلاثة لقاءات، بينما فاز برشلونة في مباراة واحدة فقط.

وقبل إقامة قرعة كأس ملك إسبانيا 2019، كان نادي ريال مدريد تأهل لدور نصف النهائي بعد إقصائه لنادي جيرونا، بينما تأهل نادي برشلونة عقب فوزه على نادي إشبيلية في مجموع المباراتين، أما نادي فالنسيا فتأهل لدور الأربعة على حساب نادي خيتافي، وتأهل ريال بيتيس على حساب إسبانيول.