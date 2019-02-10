قيادة التحالف العربي تجتمع في مأرب للاطلاع على سير العمليات العسكرية

المواطن - الرياض

اجتمع قائد القوات المشتركة، الفريق الركن فهد بن تركي بن عبدالعزيز آل سعود، بقادة التحالف العسكريين للقوات العاملة في مآرب من اليمن والسعودية والإمارات، حيث اطلع على آخر مستجدات الموقف العملياتي وسير العمليات العسكرية.

وحضر الاجتماع نائب رئيس الجمهورية الفريق الركن علي محسن الأحمر، ووزير الدفاع الفريق الركن محمد علي المقدشي، اللذان اجتمعا لاحقًا مع قادة الوحدات العسكرية اليمنية في كل المناطق الثالثة والسادسة والسابعة.

وكان لحضور النائب ووزير الدفاع لاجتماع قيادة التحالف الأثر الكبير في تأكيد العزم من دول التحالف على مواصلة العمليات العسكرية وطرد الميليشيات الحوثية الإرهابية المدعومة من إيران وتمكين الحكومة الشرعية من بسط سلطتها على كامل التراب اليمني.