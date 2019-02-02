كأس آسيا .. تكريم إنفانتينو.. ولفتة #اليابان الرائعة الأبرز بالنهائي

المواطن - مروة نبيل

أسدل الستار، أمس، على منافسات النسخة الأضخم من بطولة كأس آسيا التي احتضنتها الإمارات، ونجحت في تنظيمها بشكل مبهر.

وكان من أبرز مشاهد اليوم الختامي في منافسات بطولة كأس آسيا 2019، اللفتة الرائعة التي قام بها منتخب اليابان الأول لكرة القدم، حيث ترك رسالة شكر في غرفة الملابس بعد المباراة النهائية.

ونشر حساب بطولة كأس آسيا الرسمي عبر موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، اليوم السبت، صورة من غرفة منتخب اليابان لكرة القدم، وأظهرت حرص اللاعبين على ترتيب الغرفة بشكل مميز، وكتبوا على السبورة “شكرًا جزيلًا” بالعربية، والإنجليزية واليابانية.

ومن أبرز مشاهد نهائي كأس آسيا 2019، هو حرص رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم “فيفا”، السويسري جياني إنفانتينو على حضور المباراة التي أُقيمت في ملعب إستاد مدينة زايد الرياضية في العاصمة أبو ظبي.

وقام رئيس الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، النائب الأول لرئيس “فيفا”، الشيخ سلمان آل خليفة، بتكريم إنفانتينو وتسليمه هدية تذكارية على هامش حضوره نهائي كأس آسيا 2019 بين قطر واليابان.

وأبدى رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم سعادته وتقديره للشيخ سلمان آل خليفة، على دعوته من أجل حضور نهائي كأس آسيا 2019، كما حرص على تهنئته لنجاح الإمارات في تنظيم البطولة القارية بشكل رائع.

وأشاد إنفانتينو بجهود الاتحاد الآسيوي لكرة القدم واللجنة المنظمة لمنافسات بطولة كأس آسيا 2019، بعدما نجحوا في إخراج المسابقة القارية بأفضل شكل ممكن، سواء على الصعيد التنظيمي أو الفني.

كما قام الشيخ سلمان آل خليفة، بتقديم هدية تذكارية لكل من رئيس اللجنة المنظمة لمنافسات كأس آسيا 2019، اللواء محمد خلفنا الرميثي، ورئيس الاتحاد الإماراتي لكرة القدم، مروان بن غليطة؛ لجهودهما في تنظيم النسخة الأكبر من البطولة القارية.