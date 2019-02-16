كأس زايد للأندية الأبطال .. الأهلي والوصل يتعادلان.. والحسم في الجوهرة

المواطن - مروة نبيل

انتهت- منذ قليل- مباراة الأهلي والوصل التي أُقيمت على ملعب زعبيل، ضمن منافسات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال بالتعادل الإيجابي، بهدفين لكل فريق.

وبدأت مباراة الأهلي والوصل بشكل سريع، وتمكن عبدالله جاسم من فض اشتباك التعادل السلبي بعد مرور 40 ثانية على انطلاق اللقاء، ليُسجل ثاني أسرع هدف في كأس زايد للأندية الأبطال.

وحافظ الفريق الإماراتي على تقدمه طوال أحداث الشوط الأول من مباراة الأهلي والوصل اليوم، قبل أن يُسجل الروماني نيكولاي ستانسيو هدف التعادل في الدقيقة 66، ليضغط الراقي بحثًا عن هز الشباك مُجددًا.

ونجح دجانيني تافاريس في تعزيز تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالراقي في الدقيقة 72 من أحداث مباراة الأهلي والوصل اليوم، قبل أن يُحرز كايو هدف التعادل لفريقه في الدقيقة 88 من ركلة ترجيح.

ومن المُقرر أن تُقام مباراة الأهلي والوصل في إياب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال، يوم الاثنين الموافق 25 من شهر فبراير الجاري، على إستاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في جدة “ملعب الجوهرة المشعة”.