كأس زايد للأندية الأبطال .. كل ما تود معرفته عن مباريات اليوم

المواطن - مروة نبيل

تترقب الجماهير مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال المُقرر إقامتها، مساء اليوم السبت.

وتنطلق مباريات اليوم في كأس زايد للأندية الأبطال بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الوصل ونظيره الأهلي على ملعب زعبيل بنادي الوصل في دبي، عند الساعة 4:30 بتوقيت السعودية.

ويسعى الوصل لاستغلال عاملي الأرض والجمهور، لتحقيق الفوز على الأهلي والاقتراب من التأهل إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال قبل مباراة الإياب، فيما يأمل الراقي تحقيق نتيجة إيجابية، على أن يحسم الصعود من ملعبه.

وفي السابعة ونصف مساءً بتوقيت السعودية، تنطلق مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري في ذهاب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” في الرياض.

وتُعد مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري من أقوى مباريات ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال نظرًا لقوة الزعيم، الذي يتسلح بجمهوره في مواجهة اليوم، فيما يسعى الفريق المصري لتحقيق نتيجة إيجابية خارج أرضه.

وتُختتم مباريات اليوم في كأس زايد للأندية الأبطال بمواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي المريخ السوداني ونظيره مولودية الجزائر، عند الساعة الثامنة مساء بتوقيت السعودية، على استاد نادي المريخ في أم درمان.

ويأمل فريق المريخ السوداني لتحقيق الفوز في مباراة اليوم خاصة أنها على أرضه ووسط جمهوره، فيما يطمح مولودية الجزائر لتحقيق نتيجة إيجابية تُسهل مهمته في مواجهة إياب ربع نهائي كأس زايد للأندية الأبطال والتأهل إلى نصف النهائي.

يُذكر أن الفريق الأول لكرة القدم بنادي النجم الساحلي التونسي قد حسم تأهله إلى نصف نهائي كأس زايد للأندية الأبطال رسميًا، بعدما أطاح بفريق الرجاء البيضاوي المغربي.