كأس زايد للأندية الأبطال .. مسيرة #الهلال تُقلق #الاتحاد

المواطن - مروة نبيل

تنتظر الجماهير مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري اليوم، في ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة كأس زايد للأندية الأبطال التي ستُقام على ملعب جامعة الملك سعود “محيط الرعب” في العاصمة الرياض.

وقبل مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري اليوم، كان الزعيم قد أطاح بفريقي الشباب العماني والنفط العراقي، فيما تمكن الفريق المصري من إقصاء الترجي التونسي والزمالك من كأس زايد للأندية الأبطال خلال الأدوار السابقة.

ويرغب الفريق المصري في مواصلة تألقه بمنافسات كأس زايد للأندية الأبطال خلال مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري اليوم، إلا أن طموحه يصطدم بتألق الزعيم اللافت الموسم الحالي.

ولعب الزعيم 4 مباريات في كأس زايد للأندية الأبطال قبل مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري اليوم، ونجح في تحقيق الفوز فيها جميعًا، حيث تغلب على الشباب العماني ذهابًا وإيابًا بنتيجة 1/0، وفاز على النفط العراقي بنتيجتي 4/0 و2/0.

وبعيدًا عن مباريات كأس زايد للأندية الأبطال هذا الموسم، يتألق الهلال في منافسات كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، حيث يتصدر الترتيب برصيد 49 نقطة من 20 مباراة، وبفارق 6 نقاط عن فريق النصر أقرب مُنافسيه.

ويُعد الهلال هو الأكثر فوزًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين هذا الموسم بـ15 مباراة، وتعادل في 4 مواجهات، وخسر لقاء وحيد، كما أنه الأكثر تهديفًا برصيد 51 هدفًا، فيما استقبلت شباكه 22 هدفًا.

وتعول الجماهير كثيرًا على الفرنسي بافيتيمبي غوميز في مباراة الهلال ضد الاتحاد السكندري بمنافسات كأس زايد للأندية الأبطال اليوم، حيث إنه اعتاد على صناعة وتسجيل الأهداف هذا الموسم.

وتمكن غوميز من تسجيل 25 هدفًا مع الهلال في منافسات الموسم الحالي بجميع المباريات، بواقع 16 هدفًا في كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، هدفين في كأس زايد للأندية الأبطال و7 أهداف في كأس خادم الحرمين الشريفين.