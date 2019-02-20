كارثة اقتصادية تنتظر تركيا لمدة 3 سنوات

المواطن - متابعة

توقعت وكالة التصنيفات الائتمانية “ستاندرد أند بورز غلوبال”، انخفاض الليرة التركية على نحو مطرد في الأعوام الثلاثة القادمة، وارتفاع مستوى القروض المصرفية المتعثرة إلى المثلين عند 8%، في الـ12 شهرًا القادمة.

وقال المحلل لدى ستاندرد أند بورز، مكسيم رابنيكوف، أمس الثلاثاء: “نتوقع حاليًّا انخفاض قيمة العملة التركية على نحو مطرد طوال الوقت حتى 2022″، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وأضاف محلل قطاع البنوك، ماجار كيومديان، أن مستوى القروض المتعثرة، وهي القروض التي تأخر سدادها 90 يومًا على الأقل، سيبلغ نحو 8 بالمائة قرب نهاية العام، بالرغم من أن القروض المعدومة على نطاق أوسع ستبلغ 15- 20%.

وتفوق نسبة التضخم في تركيا 3 أمثال متوسط نسبتها في الدول ذات الأسواق الناشئة المماثلة، وأصبحت البلاد في سلة واحدة مع البلاد التي تعاني معدلات تضخم ضخمة مثل الأرجنتين (22.9%) وأوكرانيا (13.6%).