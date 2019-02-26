كارفاخال يتمنى تكرار سيناريو 2014 في مباراة الريال ضد برشلونة

المواطن - مروة نبيل

يأمل نجم المرينغي داني كارفاخال بحسم مباراة الريال ضد برشلونة في منافسات إياب نصف نهائي كأس ملك إسبانيا، للوصول إلى المباراة النهائية والتتويج باللقب الغائب عن خزائن الملكي منذ عام 2014.

وعلق كارفاخال على مباراة الريال ضد برشلونة خلال تصريحاته لصحيفة “موندو ديبورتيفو”، قائلًا: “لدينا مشاعر جيدة، وهدفنا هو الوصول لنهائي الكأس، لذلك سنبذل كل ما بوسعنا”.

وأضاف نجم المرينغي خلال تصريحاته بشأن مباراة الريال ضد برشلونة قائلًا: “الكلاسيكو هي مباراة النجوم وأشعر بأنني محظوظ لأنني لعبت عدة مباريات منها، في مباراة يتم متابعتها في جميع أنحاء العالم”.

وتابع كارفاخال: “نأمل أن تكون في صالحنا، وكنا محظوظين في الفوز على برشلونة في نهائي 2014، والآن هم خصمنا في نصف النهائي، وعلينا أن نصل للنهائي ورفع اللقب”.

وواصل تصريحاته قائلًا: “أريد أن أناشد الجماهير بأن تكون اللاعب رقم 12، ودعمنا منذ بداية مباراة الريال ضد برشلونة لأن ذلك سيمنحنا الكثير من الطاقة، وسوف نبذل كل ما لدينا في أرض الملعب”.

واستكمل كارفاخال تصريحاته قائلًا: “والدتي دائما تقولي لي إنني منذ صغري كنت مع الكرة، وأعتقد أنني ولدت فطريا بشغفي لهذه الرياضة التي كانت في جيناتي”.

واختتم كارفاخال تصريحاته بشأن مباراة الريال ضد برشلونة قائلًا: “في كرة القدم هناك مواقف تحتاج إلى الإبداع والابتكار، وهذه هو جمال الرياضة والحياة، ولحسن الحظ لدينا المهارة لتخطي كل ما نحن فيه، ونحن متحمسون جدًا”.

وانتهت مباراة الريال ضد برشلونة التي أُقيمت على ملعب “كامب نو”، في نصف نهائي كأس ملك إسبانيا بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، ويطمح المرينغي استغلال عاملي الأرض والجمهور لحسم التأهل.