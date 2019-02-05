كاظم الساهر يطلب تغيير لقبه رسميًّا والأحوال المدنية ترد!

المواطن - متابعة

تقدم الفنان العراقي كاظم الساهر بطلب إلى وزارة الداخلية في بلاده لتغيير لقبه من “السامرائي” إلى “الساهر”.

وبحسب نص الطلب الذي تقدم به كاظم الساهر: إني المواطن كاظم جبار إبراهيم‏ السامرائي، المعرف ‏بهوية الأحوال المدنية‏ الصادرة ‏عن دائرة أحوال المنصور ‏بسجل 303 صحيفة 108م ‏رقم الهوية (00497059)، أروم تغيير لقبي من (السامرائي) ‏إلى (الساهر)؛ ‏‏كون اللقب الأخير يمثل اسم الشهرة (كاظم الساهر)، ‏ولكي لا يحصل اختلاف في ‏الأوراق ‏الشخصية الأخرى، لذا يرجى تفضلكم ‏اتخاذ الإجراءات ‏القانونية الخاصة بهذا الموضوع.

وولد المطرب والملحن العراقي كاظم الساهر في 12 سبتمبر 1957، في الموصل، وبدأ حياته الفنية من خلال تعاونه مع الشاعر أسعد الغريري عام 1984، حيث أصدر أول ألبوماته بعنوان “شجرة الزيتون”.

وبعدها انطلقت نجاحات كاظم الساخر الفنية وحصد خلال مسيرته الطويلة ألقابًا عديدة أهمها “القيصر” و”سفير الأغنية العربية”.

من جهة أخرى، أكد مدير الأحوال المدنية، اليوم الثلاثاء، عدم وصول أي طلب من الفنان كاظم الساهر بشأن تغيير لقبه (اسم العائلة).

وقال مدير الأحوال المدنية والإقامة والجوازات اللواء هيثم الغرباوي: “لم يصل إلينا أي طلب من الفنان كاظم الساهر بخصوص تغيير اللقب”؛ بحسب مواقع عراقية.

وأكد الغرباوي أنه “في حال كان الطلب رسميًّا ومستحصل موافقة به من الوكيل الأقدم، فعلى المحامي التوجه إلى المديرية ومعه موافقة الوكيل ولا نمانع من تغيير اللقب”.