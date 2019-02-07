كامب نو .. فأل حسن على نافاس ضد برشلونة

المواطن - مروة نبيل

يبدو أن تألق الكوستاريكي كيلور نافاس بات مرتبطًا بملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، حيث واصل حارس مرمى ريال مدريد الظهور بمستوى مميز ضد برشلونة على أرضه ووسط جمهوره.

واحتضن ملعب كامب نو مباراة برشلونة ضد ريال مدريد بالأمس، ضمن منافسات ذهاب الدور نصف النهائي من بطولة كأس ملك إسبانيا، وانتهت بالتعادل الإيجابي بين الفريقين.

وخطف حارس المرمى الكوستاريكي نافاس الأنظار إليه خلال مباراة برشلونة ضد ريال مدريد في ملعب كامب نو معقل الفريق الكتالوني، ونجح في صد العديد من الهجمات الخطيرة، ليقود المرينغي لتحقيق تعادل ثمين.

ويُعد ملعب كامب نو بمثابة الفأل الحسن على نافاس، حيث خاض 5 مباريات ضد برشلونة على أرضه ووسط جمهوره؛ وتجنب الخسارة فيهم جميعًا، حيث تعادل في 3 مواجهات، وقاد ريال مدريد للفوز في لقاءين.

وجاء تألق الحارس الكوستاريكي في ملعب كامب نو بالأمس، ليمحي المستوى السيئ الذي ظهر عليه البلجيكي تيبو كورتوا في مباراة برشلونة ضد ريال مدريد ضمن منافسات الدور الأول من الدوري الإسباني، بعد خسارة المرينغي بخماسية.

ويغيب نافاس عن تشكيلة المرينغي الأساسية في بطولتي الدوري الإسباني لكرة القدم ودوري أبطال أوروبا، ويُعد كأس ملك إسبانيا هو البطولة الوحيدة التي يُشارك فيها، لذلك يسعى الظهور بمستوى مميز خلالها، وهو ما حققه في كامب نو بالأمس.

وبعد مباراة كامب نو بالأمس، يلعب برشلونة ضد ريال مدريد في إياب الدور نصف النهائي في كأس ملك إسبانيا، يوم 27 من شهر فبراير الجاري، في “سانتياجو برنابيو”.