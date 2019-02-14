كاوست تشهد محاضرة حول أبرز المكتشفات الأثرية الحديثة في المملكة

المواطن - الرياض

استضافت جامعة الملك عبدالله للعلوم والتقنية “كاوست” في جدة مؤخراً، محاضرة بعنوان “أبرز المكتشفات الأثرية الحديثة في المملكة” قدمها الدكتور عبدالله بن علي الزهراني، مدير عام مركز الأبحاث والدراسات الأثرية في الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وقدم الدكتور الزهراني في محاضرته، أبرز ما توصلت إليه نتائج الأعمال الميدانية الأثرية التي قامت الهيئة بالتوسع فيها مؤخراً لتشمل أكثر من 40 بعثة دولية مشتركة ومحلية في مختلف أنحاء المملكة، والتي لم تقف تنقيباتها على البر، بل وصلت إلى البحر الأحمر بأعماق تزيد عن 40 متراً تحت سطح البحر، ما يؤكد وجود أكثر من 9 آلاف موقع أثري رئيس.

وأشار الزهراني، إلى دور الجامعات المحلية في دعم وتنفيذ أعمال تنقيبات أثرية في بعض المواقع الأثرية في المملكة تنفذ من قبل قطاع الآثار بدعم من رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للسياحة والتراث الوطني.

وشهد المحاضرة، عدد من أساتذة الجامعة من مختلف التخصصات العلمية، وطلاب الماجستير والدكتوراه، وأبدى الحضور تفاعلاً ملحوظاً مع المحاضرة.

يذكر أن القطاع يعمل على إعداد مشروع اتفاق تعاون مشترك مع الجامعة للتعاون في المجالات البحثية المشتركة.