كراني: كتلة باردة على معظم المناطق تنتهي في هذا الموعد

المواطن - الرياض

توقع خبير الأرصاد الجوية حسن كراني، سيطرة كتلة باردة على معظم المناطق، كما توقع تراجعها بعد الظهر على الغربية ويمتد التراجع ليلاً على الداخلية ويستمر حتى نهاية الغد.

وقال كراني عبر حسابه الرسمي “مع فجر الثلاثاء وحتى الأربعاء يأخذ التعق مداه، بعدها يبدأ الدفء ويستمر حتى نهاية الأسبوع”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، قد توقعت في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن يستمر نشاط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض و الشرقية تمتد إلى منطقة نجران و الأجزاء الشرقية من المرتفعات الجنوبية الغربية وكذلك على شمال المملكة، كما تكون السماء غائمة جزئيًا إلى غائمة مع فرصة لتكوّن السحب الرعدية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، نجران و الأجزاء الجنوبية من منطقتي الرياض والشرقية، كما يتوقع تكوّن الضباب خلال الليل والصباح الباكر على المرتفعات الجنوبية الغربية والغربية. ولا يستبعد تكوّن الصقيع على أجزاء من شمال المملكة.