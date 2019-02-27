كشمير تشتعل.. الجيش الباكستاني يُسقط مقاتلتين هنديتين ويأسر طيارًا

المواطن - متابعة

قالت باكستان، اليوم الأربعاء، إنها نفذت ضربات جوية في كشمير الهندية وأسقطت طائرتين هنديتين في المجال الجوي الباكستاني، وأسرت طيارًا فيما يتصاعد الصراع بين الجارتين المسلحتين نوويًا.

وقالت وزارة الخارجية الباكستانية في بيان “نفذت القوات الجوية الباكستانية ضربات اليوم عبر خط المراقبة من المجال الجوي الباكستاني”.

وقال الجيش الباكستاني إن طائرات هندية دخلت باكستان رداً على الضربات، مضيفاً أنه تم إسقاط طائرتين وأسْر طيار.

في هذه الأثناء، قال مسؤول هندي إن طائرات تابعة للقوات الجوية الهندية اعترضت ما لا يقل عن 3 طائرات حربية باكستانية بعد دخولها الجانب الهندي من منطقة كشمير اليوم الأربعاء وأجبرتها على العودة.

ويتصاعد التوتر بين باكستان والهند، بعد الغارة الجوية الهندية التي استهدفت معسكرًا للمتشددين داخل باكستان.

وفي سياق متصل حضّت الولايات المتحدة، الجارتين النوويتين اللدودتين، على “ضبط النفس” بعد ارتفاع منسوب التوتر بينهما إلى مستويات خطيرة.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو في بيان “نحضّ الهند وباكستان على ممارسة ضبط النفس وتجنّب التصعيد بأي ثمن”، مشيرًا إلى أنه تباحث هاتفيًا مع نظيريه الهندي والباكستاني في التصعيد العسكري الأخير بين دولتيهما.