كلاسيكو الهلال والاتحاد .. يُعيد مواجهات ثنائية نارية بين محترفي الفريقين

المواطن - محمد سمعه

سيكون كلاسيكو الهلال والاتحاد في الجولة الحادية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين على موعد مواجهات ثنائية بين العديد من محترفي الفريقين.

وستُقام مباراة الهلال والاتحاد على ملعب الجوهرة المشعة في مدينة الملك عبدالله الرياضية بجدة.

مواجهات ثنائية عديدة تُشعل أجواء الكلاسيكو

وستشهد الجماهير في كلاسيكو الهلال والاتحاد مواجهة ثنائية منتظرة بين المدافع المغربي مانويل داكوستا والمهاجم الفرنسي بافتيمبي جوميز، حيث سبق للثنائي أن لعبا ضد بعضهما البعض في الدوري التركي.

وكان داكوستا يُمثل نادي سيفاس سبور، بينما لعب جوميز مع نادي جالطة سراي.

مواجهة ثنائية أخرى ستكون منتظرة في مباراة الهلال والاتحاد بين الحارس العماني علي الحبسي لاعب نادي الهلال، والمغربي كريم الأحمدي نجم نادي الاتحاد حيث سبق للثنائي أن لعبا ضد بعضهما البعض في الدوري الإنجليزي.

وكان الأحمدي يُدافع وقتها عن ألوان نادي أستون فيلا الإنجليزي، بينما دافع علي الحبسي لفترة عن ألوان نادي ويغان أثليتك الإنجليزي.

ثنائي آخر سيتنافس منافسة شديدة في كلاسيكو الهلال والاتحاد، وهو الفرنسي جوميز أمام اللاعب غاري رودريغيز لاعب الرأس الأخضر حيث سبق للثنائي أن لعبا معًا في صفوف نادي جالطة سراي، لكن كلاسيكو الهلال والاتحاد جعل كلًا منهما منافسًا للآخر، حيث سيدافع جوميز عن ألوان الهلال، بينما سيدافع غاري رودريغيز عن ألوان نادي الاتحاد.

وسبق لمانويل دا كوستا كذلك منافسة بافيتيمبي جوميز في الدوري الفرنسي، حيث لعب جوميز في نادي سانت إيتيان بينما لعب دا كوستا مع نادي نانسي.

وتنطلق مباراة الهلال والاتحاد اليوم في تمام الساعة الـ8:25 مساءً بتوقيت المملكة، حيث يأمل الاتحاد في تجاوز الفترات الصعبة والتي يمر بها بتحقيق الفوز وحصد النقاط الثلاث، لكن الهلال سيكون أكثر إصرارًا على الفوز وحصد النقاط الثلاث للانفراد بصدارة الدوري بعيدًا عن نادي النصر صاحب المركز الثاني.