كلما لتركي آل الشيخ جديد عبدالمجيد عبدالله

المواطن - الرياض

طرح الفنان عبدالمجيد عبدالله أغنيته الجديدة بعنوان ” كلما ” من تأليف المستشار تركي آل الشيخ وألحان رُزام وتوزيع، سيروس.

وحققت أغنية كلما أكثر من 300 ألف مشاهدة بعد ساعات من طرحها عبر قناة روتانا على يوتيوب.

ونشر عبدالمجيد عبدالله رابط المقطع معلقًا عليه بالقول : كلما كلمات تركي آل الشيخ .

وتقول كلمات أغنية كلما

كلما مرّيت بالي كلما

قلت حظي فيك حظي من السماء

صدفةٍ وحده وعن مليون صدفة

جيت غيمه وانا ذابحني الظما

حيثما لدّيت عينك بالنظر

غير تلقاني بدربك حيثما

جيتك وقلبي على يديني يبيك

بين صحواتٍ من العشق وغما

مايشوف الاّ انت وعيونه عليك

وانت راميني محد غيرك رمى

ما أحد غيرك ولا غيرك أحد

وعن مشاهد غيرك القلب اعتمى

طحت لك مثل النجوم اللي هوت

ومثل رشراش السحايب لا هما

عفت كل الناس لعيونك وجيت

والتعب بعيونك السود ارتمى

حبي أنت وكل حبي والحياه

ولك ولاء قلبي وكل الإنتماء

في وجودك يا حياتي لي حياه

وجعل عينٍ ماتحبك للعمى

كلنا الاثنين في درب العمر

انت كل الأرض وانا لك سما

