كلية المجتمع.. آمال الخريجات تتحطم على أبواب الخدمة المدنية!

المواطن - الرياض

تحطمت آمال خريجات كلية المجتمع على أبواب وزارة الخدمة المدنية، فبعد دراسة لسنوات وأحلام في عمل مستقر، لم يجدن إلا التجاهل أو مرتبات غير مجزية أو تحقق لهم طموحهن.

وقالت مروة الرميح- خريجة كلية مجتمع عاطلة-: إنها حصلت على أعلى من المعدلات المطلوبة ولم تستطع تكملة البكالوريوس أو حتى الحصول على وظيفة.

من جهتها أكدت حجة آل سلطان- خريجة عاطلة أيضًا- في حوارها إلى برنامج “يا هلا” على قناة روتانا خليجية، أنها كانت تعمل في مدرسة حكومية بأجر 500 ريال شهريًّا بنظام التعاقد المؤقت.

وتابعت أن إدارة التعليم بمحافظة القويعية ضيعت حقوقهن في التعيين بإتلاف كل مستندات الذين عملوا بها بالنظام المؤقت منذ عام 1428 حتى عام 1435هـ.