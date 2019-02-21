كورونا يستنفر البيئة لإغلاق سوق الإبل في وادي الدواسر

المواطن - وادي الدواسر

طالبت وزارة البيئة بإغلاق سوق الإبل في وادي الدواسر بعد اكتشاف عينات إيجابية في بعض الإبل.

وقال مدير مكتب وزارة البيئة في محافظة وادي الدواسر في تعميم عاجل له إنه إشارة إلى خطاب مدير عام فرع البيئة والمياه والزراعة بمنطقة الرياض بشأن استمرار وجود بلاغات إصابات بشرية بمرض متلازمة الشرق الأوسط التنفسية (كورونا) بمحافظة وادي الدواسر وتسجيل حالات إيجابية في عينات الإبل المأخوذة وللحاجة الماسة إلى تقليل مصادر انتشار المرض والإصابة بين ملاك الإبل والمخالطين من العمالة والزائرين إلى أسواق الإبل وتجمعاتها، نأمل سرعة إغلاق سوق الإبل بالمحافظة احترازيا لحين استقرار الوضع الوبائي للمرض.