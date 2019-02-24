كورونا يغزو القريات في عز الربيع والحذر سيد الموقف!
بعد ظهور عددٍ من الإصابات

كورونا يغزو القريات في عز الربيع والحذر سيد الموقف!

2019/02/24
الساعة 10:27 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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المواطن - ميسر البديوي - الجوف

لا تكاد تسمع في مجالس أهالي محافظة القريات هذه الأيام سوى أحاديث المطر والكمأ ” الفقع ” بعد أن جاءهم الربيع الطلق يختال ضاحكاً.

ولم يكن هناك ما يمكنه أن ينغص عليهم فرحتهم سوى تلك الأنباء الرسمية عن إيجابية فايروس “كورونا” في العينات التي تم فحصها من الإبل في المحافظة وهو الفايروس الذي اختفى فجأةً منذ سنتين تقريباً بعد أن أثار الخوف وتسبب بحالات وفياتٍ كثيرة لكنه بدأ في الظهور قبل أيام في محافظة القريات.

ونصحت الصحة كل من يختلطون بالإبل من مغبة الاختلاط بها وملامستها ونصحتهم بضرورة الابتعاد عنها تحسباً لأي عدوى قد تنتقل من الإبل للإنسان وهو ما قد يصيب ملاك الإبل ورعاتها بالذعر وقد يتسبب بكارثةٍ حقيقية فيما لو انتشر هذا الوباء الخطير لتتحول أحاديث المجالس من الربيع إلى كورونا .



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