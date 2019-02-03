كيف فسر البابا فرنسيس مطر الإمارات قبل وصوله بساعات؟

المواطن - الرياض

قبل وصوله إليها، وأثناء التحليق من الفاتيكان إلى أبوظبي، عبر البابا فرنسيس عن تفاؤله بهطول الأمطار على الإمارات اليوم.

وعلق بابا الكنيسة الكاثوليكية على الأمطار التي تشهدها الإمارات منذ صباح الأحد قائلًا للصحفيين على متن الطائرة: “علمت قبل إقلاع الطائرة أنها تمطر في الإمارات، وهذا فأل خير، ويعني أنها زيارة مباركة”.

واستبق البابا زيارته إلى الإمارات المقررة اليوم برسالة عبر فيها عن سعادته بهذه الزيارة كاشفًا عن الآمال التي يعلقها عليها، معتبراً أن هذه الزيارة تمثل صفحة جديدة من تاريخ العلاقات بين الأديان والتأكيد على الأخوة الإنسانية.

وقال البابا عبر “تويتر” قبل مغادرته إلى الإمارات اليوم : أذهب إلى الإمارات العربية المتحدة كأخ كي نكتب معا صفحة للحوار وللسير معا على دروب السلام”.

ومن المقرر أن يلتقي البابا غدًا شيخ الأزهر في الإمارات وهو اللقاء الثاني لهما حيث سبق لهما اللقاء في القاهرة عام 2017.

ويقيم البابا فرنسيس، الثلاثاء، قُداسا لم يسبق له مثيل في المنطقة، خصوصا وأنه أول حبر أعظم يزور بلدا في الخليج العربي.