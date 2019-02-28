كيف وضع #الاتحاد نفسه في دائرة الهبوط؟

المواطن - محمد سمعه

أصبح نادي الاتحاد في موقف صعب حاليًا وذلك بسبب تواجده في المركز الخامس عشر في جدول ترتيب أندية دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

ويذكر أن الاتحاد يستعد غدًا لمواجهة النادي الأهلي في ديربي جدة ضمن منافسات الجولة الثانية والعشرين من بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وكان سامي القرشي الناقد الرياضي قال بأن البعض في نادي الاتحاد صدّر لجماهير العميد وللاعبي النادي اليأس والخوف من الهبوط منذ بداية الجولة العاشرة من مسابقة الدوري، مما جعل الاتحاد يُصارع فعليًا لتفادي الهبوط.

وأضاف القرشي بأنه لا يتوقع أن يُحدث التشيلي خوسيه لويس سييرا الفارق مع الاتحاد، مضيفًا بأنه يعتقد بأن العميد سيُنهي موسمه في بطولة الدوري في مركز من مراكز الوسط.

لا سبيل إلا الفوز

وأصبح نادي الاتحاد مُطالباً حاليًا بالفوز في كل مبارياته المقبلة من أجل إنعاش حظوظه بالبقاء في دوري المحترفين وتفادي الهبوط لدوري الدرجة الأولى.

ولم يعانِ الاتحاد فقط على مستوى النتائج ولكنه عانى بسبب عدم الاستقرار الفني والإداري حيث رحل نواف المقيرن من رئاسة النادي الاتحادي عقب الخسارة من الأهلي في شهر نوفمبر الماضي بثلاثية مقابل هدف.

كذلك غيّر مجلس إدارة نادي الاتحاد 3 مدربين في موسم واحد، حيث تعاقدوا مع الأرجنتيني رامون دياز ثم تمت إقالته وتم تعيين الكرواتي سلافين بيليتش، ثم تمت إقالته وتم الاستقرار مؤخرًا على تعيين التشيلي سييرا.