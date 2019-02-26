كيف يتأكد حساب المواطن من العمر الحقيقي للمستفيدين؟

المواطن - الرياض

كشف برنامج حساب المواطن عن طريقة احتساب أعمار المستفيدين وعلاقة ذلك بالقدرة على التسجيل كفرد مستقل في البرنامج.

وقالت خدمة العملاء في حساب المواطن ردًا على استفسارات عدة أشخاص بهذا الشأن إنه في حال كان العمر من 18 إلى 24 ولا يوجد تابعون فلا بد من إرفاق المستندات لإثبات الاستقلالية (صك ملكية أو سكن الجامعة أو معهد الإدارة أو عقد الإيجار الموحد أو فاتورة كهرباء) باسمك وفي حال عدم توفرها يتم إضافتك كتابع لرب الأسرة.

وتابع حساب المواطن أنه بعد تسجيل بياناتك في البوابة وإضافة تاريخ ميلادك سيقوم النظام باحتساب العمر آليا ، وفي حال تم طلب مرفقات لإثبات الاستقلالية فلا بد من إرفاقها لاستكمال عملية التسجيل.

وشدد حساب المواطن على ضرورة تطابق المعلومات التي يقدمها المستفيدون مع البيانات المسجلة لدى الجهات الحكومية.

وكانت بيانات برنامج حساب المواطن كشفت عند مراجعتها، أن بعض المستحقين لم يفصحوا بدقة عن البيانات في الدخل، مما أثر على قيمة الدعم المقدم لهم، حيث تم التواصل معهم وإشعارهم بضرورة تحديث بياناتهم.