لأول مرة في الطائف.. تدريب النساء والرجال على ركوب الخيل

المواطن- أحمد عنبر- تصوير : سارة أحمد - الطائف

شهدت الطائف، اليوم الجمعة، افتتاح مربط فرسان الوطن، الأول من نوعه لتدريب النساء والرجال على ركوب الخيل وممارسة هوايتهم.

وتم تقسيم أيام الأسبوع على جزأين، 4 أيام للشباب و3 أيام للنساء؛ وذلك لمنح الجميع الحرية لممارسة رياضة ركوب الخيل، كما تم استقطاب مدربات للنساء من دول عربية على كفاءة عالية، مع توفير مدربين سعوديين للشباب كذلك.

وشارك فرسان الوطن في مهرجانات عديدة داخل المملكة، في بقيق وبريدة والطائف، وتم اعتمادهم من قبل هيئة السياحة والترفيه كمشارك رئيسي في كل الفعاليات الحكومية داخل المحافظة وخارجها.