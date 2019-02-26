لؤي السبيعي: لن أترشح لرئاسة اتحاد القدم وسنحل أزمة الحكام والانضباط

المواطن - محمد سمعة

أكد لؤي السبيعي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المؤقت أنه لا يفكر في الترشح لرئاسة اتحاد القدم في الموسم المقبل.

وتولى السبيعي رئاسة اتحاد القدم السعودي بشكل مؤقت وذلك بعد أن تقدم قصي الفواز بالأمس باستقالته من المنصب لظروف خاصة.

وتحدث السبيعي لقناة KSA SPORTS قائلًا: لا أعتقد بأنني سأترشح لرئاسة اتحاد القدم في الموسم المقبل وسنبحث عن البديل المناسب لقصي الفواز بعد استقالته.

وأضاف السبيعي: حتى الآن لم نتخذ أي قرار بشأن موعد عودة الحكم السعودي لإدارة مباريات الدوري، بالطبع هذا القرار يجب أن يكون مدروسًا ويجب أن يكون بموافقة الجميع.

وتابع لؤي السبيعي: العقوبات ستكون واضحة خلال الفترة المقبلة وسنعمل على حل اللغط والذي طال لجنتي الحكام والانضباط كونهما أهم لجنتين في اتحاد القدم، وبالفعل حدد خليل جلال رئيس لجنة الحكام المعايير المطلوبة والمناسبة لاختيار الحكام لإدارة المباريات المقبلة في دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكان قصي الفواز رئيس اتحاد القدم السابق تعرض للعديد من الانتقادات من قبل رئيسي النصر والفيصلي بسبب تضارب وتفاوت القرارات الإدارية والانضباطية.