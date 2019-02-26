لؤي السبيعي: لن نؤجل أي مباراة في الدوري .. أجلنا بما فيه الكفاية

المواطن - محمد سمعه

قال لؤي السبيعي رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم المؤقت: إن الفترة المقبلة لن تسمح بتأجيل أي مباراة ضمن مباريات بطولة دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في كرة القدم.

وتحدث السبيعي لبرنامج في المرمى على قناة العربية قائلًا: اجتمعت الثلاثاء مع الإدارة القانونية لترتيب الانتخابات والدعوة لعقد جمعية عمومية، وأملك جميع الصلاحيات بحسب النظام الأساسي، ولدينا أولويات من أهمها أن نُحافظ على سير المسابقات المحلية.

وأضاف السبيعي: لن نستطيع تأجيل أي مباراة قادمة في الدوري؛ لقد أجلنا بما فيه الكفاية، ولدينا أهمية كبرى في تطوير اللوائح والنظام الأساسي، وسنتواصل مع الأندية لأخذ مرئياتها في ذلك.

وتابع السبيعي: هناك فكرة وهي أن يتم نقل لجنة الانضباط والحكام والمسابقات تحت مظلة رابطة دوري المحترفين، وتواصلت مع كثير من رؤساء الأندية، ويجب أن يكون العمل تكامليًّا ونسمع لمشاكل الأندية.

واختتم السبيعي حديثه قائلًا: من الأفضل أن تكون مهمة اتحاد القدم وضع الإستراتيجيات وتطوير اللعبة، على أن يكون منتج دوري المحترفين واللجان المسؤولة عنه تحت مظلة رابطة الدوري، ونريد أن تدير أندية رابطة الدوري أمور الدوري بشكل كامل.