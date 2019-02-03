لاعب قطري يتغنى بالملك سلمان وسط مجلس قناة الكاس

المواطن - الرياض

فوجئ متابعو قناة الكاس، التي استقبلت أعضاء منتخب قطر الحائز على لقب كأس آسيا 2019، بلقطة غريبة أثناء بث الحلقة.

وذكر زملاء اللاعب عبدالكريم حسن أنه كان دائمًا وأثناء البطولة يمارس هوايته بالعزف على آلة الأورج، وحين حاول المخرج التفاعل مع ذلك من خلال عرض فيديو يظهر ذلك حدثت مفاجأة كانت مدوية بالنسبة لمذيع المجلس خالد جاسم وبقية فريق عمله، ولكنها غير مفاجئة للمتابعين خلف الشاشات.

وظهر اللاعب وهو يعزف أغنية رابح صقر الشهيرة (إنت ملك) التي غناها الفنان رابح صقر في خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ليتم قطع اللقطة فورًا والعودة لاستكمال الحوار بالمجلس، وسط استغراب الجميع، وبالعودة للحلقة عبر اليوتيوب بعد رفعها من قبل القناة تبين أنها قد حُذفت بالكامل.