لا تسافروا يوم الجمعة.. الحصيني: عاصفة ترابية متوقعة

المواطن - الرياض

حذر الباحث في الطقس والمناخ وعضو لجنة “تسميات”، عبدالعزيز الحصيني، من أجواء غير مستقرة يوم الجمعة المقبل.

وقال الحصيني: “من يسأل عن السفر أو الكشتات أو المناسبات في الشمالية والغربية والوسطى والشرقية ودول الخليج يوم الجمعة.. الأجواء غير مستقرة رياح وغبار ممكن أن تنقلب الأجواء في أي ساعة.. احتاطوا لأنفسكم”.

ولفت إلى أن هناك فرصة تشكل عاصفة ترابية بنسبة 60% خلال هذا اليوم.

وتوقع الحصيني في وقت سابق، نشاطًا للرياح المثيرة للغبار من خفيفة إلى متوسطة يوم غد الثلاثاء والأربعاء والخميس من الأسبوع الجاري.