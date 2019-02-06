لجنة الانضباط: تعليق عقوبة لاعب النصر لضيق الوقت

لجنة الانضباط: تعليق عقوبة لاعب النصر لضيق الوقت

2019/02/06
الساعة 12:28 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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المواطن - طارق سعد

وافقت لجنة الانضباط والأخلاق بالاتحاد السعودي لكرة القدم على طلب نادي النصر بالتعليق المؤقت لعقوبة سلطان الغنام؛ ليتمكن من خوض لقاء اليوم ضد القادسية ضمن الجولة 19 من دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وكانت لجنة الانضباط قد أصدرت، أمس الساعة 10 مساءً، قراراً بإيقاف لاعب النصر سلطان الغنام لمباراتين مع تغريمه مبلغ 20 ألف ريال، إثر دهسه للاعب التعاون في لقاء الجولة الماضية، لكن النصر طلب تعليق العقوبة بسبب ضيق الوقت، حيث لا يفصل بين قرار لجنة الانضباط ومباراة القادسية سوى 20 ساعة.



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