لجنة التحكيم بمهرجان الملك عبدالعزيز للإبل تعلن نتائج فرديات الجل للون المجاهيم

المواطن - واس

أعلنت لجنة التحكيم في مهرجان الملك عبد العزيز للإبل في نسخته الثالثة اليوم، نتائج شوط فرديات الجل للون المجاهيم بتتويج الفردية “الذاير”، العائدة ملكيتها إلى حمد بن لبدان المري بالمركز الأول، فيما حصدت الفردية “حشارة” والعائدة ملكيتها إلى حشر بن محسن الدوسري المركز الثاني، وحقق المركز الثالث مبخوت عبد الله المنهالي، وحقق حمود بن هليل العتيبي مالك الفردية “مرعبة” المركز الرابع، وحقق حمد بن لبدان المري المركز الخامس.

من جهة أخرى، تستعد غدا الجمعة فرديات الجل للون الوضح لخوض غمار المنافسة النهائية أمام لجان التحكيم، بعد أن تجاوزت اللجان الطبية وكشف العبث أمس، واستقبلت اللجان الأولية اليوم الفئة الجديدة الإنتاج “التلاد” للون الوضح، بمنافسة مثيرة وقوية بوجود كبار المنتجين في الشوط، وتستعد لكشف اللجان الطبية غدًا.