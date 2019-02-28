لحظة انزلاق شاحنة واصطدامها بجسر على طريق سريع

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فقد قائد شاحنة القدرة على التحكم بها فانزلقت على طريق سريع واصطدمت بأحد الجسور في أمريكا.

وأظهر الفيديو الشاحنة التي خرجت عن نطاق السيطرة على الطريق الجليدي وبعد اصطدامها خرج السائق ليتفقد الأضرار التي حدثت.