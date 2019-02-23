لقاء ثنائي وجلسة مباحثات موسعة بين الملك سلمان والسيسي

لقاء ثنائي وجلسة مباحثات موسعة بين الملك سلمان والسيسي

2019/02/23
الساعة 11:36 مساءً
- ‎فيآخر الاخبار, جديد الأخبار, حصاد اليوم
1820
0
طباعة
المواطن - الرياض

استقبل الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، مساء اليوم السبت، في شرم الشيخ، خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.

وعقد الملك سلمان مع الرئيس السيسي لقاءً ثنائيًّا تلته جلسة مباحثات موسعة ضمت وفدي البلدين.

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أعرب عن التقدير والمودة التي تكنها مصر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز.

ووصل الملك سلمان اليوم السبت إلى شرم الشيخ، لحضور القمة العربية الأوروبية التي تستضيفها القاهرة على مدار يومين، وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي في مقدمة مستقبليه.



لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

ِشارك على الفيس بوك
"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


‎وسوم