لقاء طلائع الجيش ضد الزمالك .. فرصة ذهبية للأبيض بعد سقوط بيراميدز

المواطن - محمد سمعة

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لقاء صعبًا للغاية اليوم في الدوري المصري عندما تُقام مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين من بطولة الدوري.

ويطمح لاعبو الزمالك لاستغلال سقوط نادي بيراميدز بالأمس بعد خسارته من الجونة بثنائية مقابل هدف، حيث إذا نجح الأبيض في الفوز في مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك، سيرتفع رصيد الزمالك إلى 54 نقطة ويُصبح الفارق بينه وبين بيراميدز تسع نقاط.

وبالطبع فإن مباريات طلائع الجيش ضد الزمالك دائمًا تحمل الإثارة وقوة المنافسة خاصة أن فريق طلائع الجيش معروف عنه قدراته على مباغتة الزمالك وخطف الانتصار.

وستنطلق مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك في تمام السادسة والنصف مساءً بتوقيت المملكة، بينما تُقام المباراة في تمام الخامسة والنصف مساءً بتوقيت مصر على ملعب الجيش بمدينة السويس المصرية.

ونجح الفريق الأبيض قبل خوض مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك في تحقيق الفوز على نادي إنبي يوم الأحد الماضي بثنائية مقابل هدف في مباراة أقيمت على ملعب بتروسبورت في القاهرة.

ويتمنى لاعبو الأهلي سقوط الأبيض في فخ الخسارة في لقاء طلائع الجيش ضد الزمالك، من أجل أن يظل الفارق عند تسع نقاط، حيث ينافس الأهلي بقوة على نيل لقب الدوري بعد تحسن أداء الفريق الأحمر نظرًا لتعاقده مع صفقات قوية في فترة الانتقالات الشتوية.

وسيغيب المدافع محمود علاء لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك عن مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك اليوم بسبب الإصابة العضلية والتي كان تعرض لها بعد مباراة إنبي يوم الأحد الماضي.

قبل إقامة مباراة طلائع الجيش ضد الزمالك، كان المدرب السويسري كريستيان جروس تعرض لانتقادات حادة من قبل مرتضى منصور رئيس الزمالك عقب التعادل الإيجابي مع فريق نصر حسين داي في الجولة الثانية من مرحلة دور المجموعات ببطولة كأس الكونفيدرالية.