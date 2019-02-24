لقطات لتشريف أمير الرياض حفل سفارة الكويت بمناسبة اليوم الوطني

المواطن - الرياض

شرّف الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، أمير منطقة الرياض، أمس الأحد، حفل سفارة دولة الكويت لدى المملكة بمناسبة ذكرى اليوم الوطني لبلادها، وذلك بقصر الثقافة بحي السفارات بالرياض.

وكان في استقبال أمير الرياض لدى وصوله مقر الحفل سفير دولة الكويت لدى المملكة الشيخ علي خالد جابر الصباح، وعدد من المسؤولين بالسفارة.

وفي تصريح صحفي أعرب أمير منطقة الرياض عن سعادته البالغة بالمشاركة في هذه المناسبة الغالية على الجميع وقال: “تمثل لنا هذه المناسبة منعطفًا جيدًا وواضحًا دائمًا نسير فيه في ضوء وفي سعادة لخدمة الجميع.. أقدم التهنئة إلى والدي الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح في هذا اليوم السعيد والى جميع الأسرة الكريمة وإلى الشعب الكويتي الشقيق في هذه المناسبة السعيدة”، منوهًا بالأخوة بين المملكة العربية السعودية والكويت.

وتضمن الحفل عروضًا فلكلورية من التاريخ الكويتي وكلمات تعبيرية عن العلاقة بين الكويت والسعودية.

وحضر الحفل عدد من الأمراء وأصحاب المعالي ووكيل وزارة الخارجية لشؤون المراسم عزام بن عبدالكريم القين، وعدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى المملكة.