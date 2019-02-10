لقطات من تكريم المتميزين في الرعاية الصحية الأولية بصحة الباحة

المواطن - عبدالعزيز محمد الغامدي - الباحة

كرمت صحة الباحة، مساء اليوم الأحد، موظفيها المميزين في قطاع الرعاية الصحية الأولية، في حفل أُقيم على شرف مدير عام الشؤون الصحية بمنطقة الباحة فهد بن عبدالله المجماج.

وبدأ الحفل بآيات من الذكر الحكيم، وبعد ذلك ألقى مساعد المدير العام للرعاية الدكتور عبدالله السويدي كلمة أوضح فيها دور الرعاية الصحية الأولية بالمنطقة في خدمة المجتمع وفق أحدث المعايير الدولية المعتمدة.

وبعد ذلك استمع الحضور لكلمة مسجلة لوزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة بين فيها إنجازات الصحة خلال عام 2018 في جميع القطاعات ودور قطاع الرعاية الصحية الأولية في خدمة المجتمع.

ثم شاهد الحضور عرضًا مرئيًّا عن أهم إنجازات الصحة العامة لعام 2018.

بعد ذلك تم نقاش مفتوح مع مدير عام الشؤون الصحية من قبل الحضور، بداية مع الإعلامي سامي شريم الذي أكد أن صحة الباحة أصبح التواصل معها في غاية السهولة بين المواطنين والإعلاميين وجميع موظفي الصحة على رأسهم المدير العام، متمنيًا أن يستمروا على هذا المنوال والنهوض بصحة الباحة لأعلى المستويات وأن يتقبلوا النقد سواء من الإعلام أو المواطنين بكل صدر رحب.

وهنأهم بشكر الأمير الدكتور حسام بن سعود أمير منطقة الباحة لهم لحصول صحة الباحة على المركز الأول في مؤشر التواصل الداخلي.

وبعد ذلك ارتجل المدير العام كلمة بين فيها أن جميع ما يحدث لصحة الباحة من تطور في جميع الخدمات إنما هي بجهود من الموظف قبل المسؤول سواء كادر صحي أو موظفين إداريين ومساعدين، مقدمًا الشكر للجميع على الحضور، كما هنأ المميزين في جميع القطاعات.

بعد ذلك تم تكريم المتميزين من قبل المدير العام والمساعد للرعاية.