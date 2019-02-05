للباحثين عن السكن في الرياض: ابحث وفاوض الإيجارات من 12 لـ15 ألفاً

المواطن - الرياض

يعاني الكثير من المواطنين من مشكلة البحث عن مسكن ملائم في ظل ارتفاع الأسعار، سواء أسعار التمليك أو الإيجارات.

وفي هذا السياق وجه عسكر سلطان الميموني، المختص في شؤون الإسكان ومؤسس شركة بوابة الخليج العقارية، نصائح ذهبية للمواطنين في طريق البحث عن المسكن الملائم.

وقال عسكر في تغريدة عبر حسابه الرسمي في “تويتر”: معلومة لأهل الرياض .. أسعار إيجارات الشقق شمال الرياض، ٣ غرف + صالة + مطبخ + دورتي مياه، من ١٢ – ١٥ ألفاً.

ابحث بنفسك وفاوض وابتعد عن مكاتب الوافدين وستجد شققاً وليس شقة واحدة”.