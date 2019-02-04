للمواطنين فقط.. وظائف بإدارة تشغيل المنشآت العسكرية بالقصيم

المواطن - القصيم

أعلنت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالقصيم عن توفر وظائف عدد 35 وظيفة شاغرة وترغب في إحلالها بكوادر وطنية (رجال) وعلى من تنطبق عليه الشروط التقديم حسب الفترة الزمنية الموضحة.

وأوضحت الإدارة أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

مهندس معماري – مهندس مدني – مهندس ميكانيكي صناعي – مهندس كهربائي- ميكانيكي معدات مسابح- كهربائي لف دينموهات- فني آلات تصوير- فني إلكترونيات – فني صيانة سنترالات- فني إلكترونيات أنظمة الإنذار- فني تبريد وتكييف- سباك- لحام- خياط- دهان مبانٍ- نجار- مصنع مفاتيح وأقفال- بناء – منجد- طاهي- حارس أمن-عامل زراعة – سائق نقل ثقيل.

وطالبت إدارة التشغيل والصيانة للمنشآت العسكرية بالقصيم المتقدمين بوضع جميع الطلبات في ملف PDF واحد وتحتوي على السيرة الذاتية والمؤهلات العلمية وبطاقة الهوية الوطنية والدورات والخبرات.

وللتقديم ترسل المستندات المطلوبة إلى البريد الإلكتروني التالي: ([email protected]) .

مع ذكر مسمى الوظيفة المراد التقدم إليها في خانة موضوع البريد وذلك خلال الفترة من 1440/06/05هـ وينتهي بتاريخ 1440/06/09هـ.