لماذا انتقد بتال القوس جمهور #النصر وأشاد بعشاق #الأهلي؟

المواطن - محمد سمعة

وجّه الإعلامي الرياضي بتال القوس نقدًا شديدًا لجماهير نادي النصر وذلك بسبب دعمها المتأخر للمهاجم محمد السهلاوي بعد تردد أنباء عن اقتراب العالمي من توقيع مخالصة مالية مع اللاعب.

وكتب بتال القوس تغريدة عبر حسابه الرسمي في تويتر قائلًا: الكل معاك يا سومة، هاشتاق وفاء في الوقت المناسب، لدعم النجم الذي قدم الكثير حتى يُساهم في رفع معنوياته.

وأضاف بتال القوس: شكرًا محمد السهلاوي، هاشتاق وفاء بعد فوات الأوان .. أين أنتم من قبل؟.

ويذكر أن اللاعب محمد السهلاوي عانى مؤخرًا وذلك بسبب عدم اللعب بصورة أساسية تحت قيادة المدرب البرتغالي روي فيتوريا، حيث يعتمد الأخير على المهاجم النيجيري أحمد موسى والمغربي عبد الرزاق حمدالله.

وكان الأمير فيصل بن تركي رئيس نادي النصر السابق أعلن أنه سيتكفّل بحفل اعتزال اللاعب محمد السهلاوي، في حال وقع مخالصة مالية مع النصر خلال الفترة المقبلة.

جدير بالذكر أن اللاعب عمر السومة كان تقدم باعتذاره لجماهير النادي الأهلي بسبب الفترة الصعبة والتي يمر بها حيث لم ينجح في تسجيل أي أهداف خلال لقاء الأهلي والوصل الإماراتي في إياب ربع نهائي كأس زايد.