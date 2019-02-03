ليستر سيتي ضد مان يونايتد .. 3 أرقام مميزة لـ بوغبا وراشفورد

المواطن - مروة نبيل

يُقدم الثنائي الفرنسي بول بوغبا والإنجليزي ماركوس راشفورد مستوى مميزًا في مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد المُقامة الآن على ملعب “ووكرز”، في إطار مواجهات الجولة الـ25 من البريميرليج.

وتُشير نتيجة مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد إلى تقدم الفريق الأول لكرة القدم بالشياطين الحُمر بهدف دون رد، سجله راشفورد في الدقيقة العاشرة بتمريرة مميزة من بوغبا.

وبعد هدفه في مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد اليوم، أصبح راشفورد ثاني أصغر لاعب في تاريخ منافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم يصل إلى 100 مباراة بقميص الفريق الأول بالشياطين الحُمر.

ولم يسبق راشفورد صاحب الـ21 عامًا و96 يومًا في تحقيق هذا الرقم الاستثنائي سوى أسطورة الشياطين الحُمر، ريان جيجز، حينما كان يبلغ 21 عامًا و74 يومًا.

وحقق راشفورد رقمًا مميزًا آخر في مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد اليوم، حيث إنه منذ ظهوره الأول في الدوري الإنجليزي لكرة القدم، في شهر فبراير عام 2016، تمكن من إحراز أهداف لفريق الشياطين الحُمر أكثر من أي لاعب آخر بالبريميرليج.

وشارك راشفورد في 21 مباراة مع الشياطين الحُمر في منافسات الموسم الرياضي الجاري، وأسهم في تسجيل 15 هدفًا، حيث أحرز 8 أهداف، وصنع 7 أخرى.

على الجانب الآخر، بات الفرنسي بوغبا أول لاعب في صفوف الشياطين الحُمر يُساهم في تسجيل 20 هدفًا بمنافسات الدوري الإنجليزي لكرة القدم وبطولة دوري أبطال أوروبا هذا الموسم، بعد تمريرته في مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد اليوم.

وأضافت شبكة الإحصائيات الشهيرة “سكواكا”، أن بوغبا نجح في تسجيل 11 هدفًا، ويملك 9 تمريرات حاسمة في بطولتي البريميرليج والشامبيونزليج حتى الآن، بعد صناعته لهدف راشفورد خلال مباراة ليستر سيتي ضد مان يونايتد اليوم.