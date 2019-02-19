ليفربول ضد البايرن .. الريدز عُقدة البافاري في البطولات الأوروبية

المواطن - مروة نبيل

يحتضن ملعب أنفيلد، مساء اليوم الثلاثاء، مباراة ليفربول ضد البايرن ضمن منافسات ذهاب الدور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا.

وأشارت شبكة الإحصائيات الشهيرة “أوبتا”، عبر حسابها الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، إلى أن الريدز بات عُقدة للعملاق البافاري خلال مباريات ليفربول ضد البايرن في البطولات الأوروبية.

وأوضحت “أوبتا”، أن البافاري فاز مرة واحدة فقط خلال 7 مباريات خاضها أمام الريدز في البطولات الأوروبية، وذلك قبل مباراة ليفربول ضد البايرن اليوم، وكانت هذه المواجهة في كأس أبطال الكأس عام 1971.

وقبل مباراة ليفربول ضد البايرن اليوم، فاز الفريق الأول لكرة القدم بالريدز في مواجهتين بالبطولات الأوروبية، وانتهت 4 مباريات بالتعادل بين الفريقين.

ويسعى الفريق الأول لكرة القدم بالريدز لاستغلال عاملي الأرض والجمهور في مباراة ليفربول ضد البايرن اليوم، لتحقيق الفوز، وتسهيل مهمته في مواجهة الإياب، أملًا في خطف بطاقة التأهل إلى الدور التالي في الشامبيونزليج.

وعلى الجانب الآخر، يأمل العملاق البافاري تحقيق نتيجة إيجابية في مباراة ليفربول ضد البايرن اليوم، تُساعده على حسم التأهل إلى الدور التالي على ملعبه ووسط جمهوره في لقاء الإياب.