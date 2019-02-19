ليفربول ضد البايرن .. الريدز يفشل في هز شباك البافاري والتعادل يحسم المواجهة

المواطن - محمد سمعه

انتهت مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ الألماني- منذ قليل- بالتعادل السلبي بين الفريقين، ضمن منافسات ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم.

بدأ الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ، بمحاولات هجومية من قبل الريدز لتسجيل الهدف الأول، ولكن دون جدوى، في ظل عدم تركيز في إنهاء الهجمة من قبل لاعبي الريدز.

ولم ينجح نادي بايرن ميونيخ في الظهور هجوميًّا خلال الشوط الأول أمام فريق ليفربول؛ نظرًا للتألق الكبير من دفاعات الريدز والحارس البرازيلي أليسون.

وانتهى الشوط الأول من مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ بالتعادل السلبي.

ودخل الفريقان الشوط الثاني من مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ أملًا في أن يباغت أيٌّ منهما الآخر بتسجيله الهدف الأول.

وأهدر اللاعب السنغالي ساديو ماني فرصتين محققتين لتسجيل الهدف الأول للريدز في مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ، كما بذل محمد صلاح مجهودًا كبيرًا وذلك من أجل تسجيل الهدف الأول للريدز.

لم يُختبر الحارس البرازيلي أليسون خلال الدقائق المتبقية من مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

وكانت مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ أُقيمت على ملعب الأنفيلد في إنجلترا.

وستُقام مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ في جولة العودة في الثالث عشر من شهر مارس المقبل في مدينة ميونيخ الألمانية.

ويحتاج الريدز خلال جولة العودة من مباراة ليفربول ضد بايرن ميونيخ للفوز بأي نتيجة أو التعادل الإيجابي بأي نتيجة للتأهل لدور الثمانية.