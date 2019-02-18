ليفربول ضد البايرن .. خمسة أخبار صادمة للبافاري قبل مواجهة أصدقاء صلاح

المواطن - محمد سمعة

تنطلق غدًا مباراة ليفربول ضد البايرن الألماني وذلك ضمن منافسات ذهاب دور ثمن النهائي من بطولة دوري أبطال أوروبا لكرة القدم موسم 2018-2019.

ويدخل نادي بايرن ميونيخ مباراة ليفربول ضد البايرن بقلق كبير خاصة أن خمسة من أهم عناصره سيغيبون عن المباراة لأسباب مختلفة، حيث سيغيب الهولندي أريين روبن واللاعب الفرنسي توليسو بسبب الإصابة.

وسيغيب كذلك عن النادي الألماني في مباراة ليفربول ضد البايرن اللاعب الألماني توماس مولر بسبب عقوبة الاتحاد الأوروبي لكرة القدم بإيقافه مباراتين في دوري الأبطال بالإضافة إلى غياب الفرنسي فرانك ريبيري لقرار تأديبي من النادي الألماني.

ولن يشارك المدافع الألماني جيروم بواتينج في مباراة ليفربول ضد البايرن بسبب الإصابة في المعدة.

ويطمح نادي بايرن ميونيخ إلى تقديم أداء جيد ونتيجة مميزة في لقاء ليفربول ضد البايرن، حيث تنطلق المباراة غدًا على ملعب الأنفيلد في مدينة ليفربول الإنجليزية.

وكان المدرب الكرواتي نيكو كوفاتش المدير الفني لنادي بايرن ميونيخ تعرض للعديد من الانتقادات القاسية قبل إقامة مباراة ليفربول ضد البايرن، بسبب النتائج غير الإيجابية للنادي البافاري في بطولة الدوري الألماني بالموسم الجاري.

وحقق نادي بايرن ميونيخ فوزًا بشق الأنفس على حساب نادي أوجسبورج في الجولة الثانية والعشرين من بطولة الدوري الألماني قبل إقامة مباراة ليفربول ضد البايرن.

وصرح اللاعب الهولندي روبن قبل مباراة ليفربول ضد البايرن، قائلًا بأنه يكره كثيرًا اللعب في ملعب الأنفيلد معقل ليفربول بسبب قوة الحماس الجماهيري للاعبي الريدز.

ويذكر أن اللاعب الألماني سيرجي جنابري لاعب بايرن ميونيخ كان قال بأن أخطر لاعب في صفوف فريق ليفربول هو اللاعب الهولندي جورجينيو فينالدوم مضيفًا أن مباراة ليفربول ضد البايرن في إنجلترا وفي ألمانيا لن تكون سهلة على الفريقين.

ستُقام مباراة ليفربول ضد البايرن في جولة العودة بألمانيا يوم 13 مارس المقبل.