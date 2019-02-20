ليلى اسكندر لسيدة هاجمت المملكة: طهِّري لسانك

المواطن - الرياض

ردت الفنانة اللبنانية ليلى اسكندر بشكل حاسم على تعليق قاسٍ من إحدى متابعاتها على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث هاجمتها وهاجمت المملكة.

وقالت ليلى اسكندر ردًا على متابعتها: “برفع فيك بلاغ وطهري لسانك قبل ما تجيبي سيرة بلد ابني بلد الحرمين الشريفين. كنت أسكت كتير على ناس مثلك، بس خلق خلص لازم تنسجنوا”.

وتابعت ليلى اسكندر “ما رح يفيدك الكره، راح يرجعلك.. الكره لن يفيدك بالحياة. صدقني الكره بيرجعلك وبس. كفى استهزاءً بمشاعرنا”.

ليلى اسكندر ولِدَت في لبنان من بلدة القبيات قضاء الشمال، والدها هو اللواء لويس يوسف اسكندر وأمها هي المحامية الشيخة سامية الشيخ جوزيف الخوري.

وأتمت ليلى اسكندر دراساتها العليا في مجال التسويق والإعلان في الجامعة اللبنانية، وحازت على شهادة في التمثيل والإخراج المسرحي، وبرزت أولى خطواتها الفنيّة في الـ16 من العمر حيث نالت الميدالية الذهبية عن فئة الأغنية الطربية اللبنانية عن فئة “الطرب العربي” في برنامج “استوديو الفن”.

وفي عام 2004 شاركت ليلى اسكندر في برنامج ستار أكاديمي في دورته الأولى في الشرق الأوسط، وفي العام التالي أدت دور البطولة كممثلة ومغنية في مسرحية “إنسان” للأمم المتحدة الأمريكية وشاركت الفنان الكويتي نبيل شعيل بدويتو “لبنان” في 2006.

وتم اختيار ليلى اسكندر من قبل منظمة الأمم المتحدة لدعم حملة توعية لفيروس نقص المناعة في عام 2006، أما في العام 2007 فأطلقت ليلى اسكندر أولى أغنياتها الخليجية “موتني حب كلام” من ألحان فهد الناصر وتوزيع ميشيل فاضل، ثم في عام 2008 شاركت ليلى اسكندر في فعاليات مهرجان درج الثقافة بالجميزه ولعبت دور البطولة في مسرحية “أوديب” من إخراج جرار أفدسيان.

وأطلقت ليلى اسكندر في عام 2009 ثاني عمل مصور من إخراج ليال راجحة لأغنية “السالفة وما فيها”، وهي من كلمات عبد الله الشامسي وألحان فايز السعيد.

في عام 2012 لعبت ليلى اسكندر دور بطولة في مسلسل “لعبة المرأة رجل” للكاتبة سارة العليوي وإخراج إياد الخزوز وبعدها أطلقت في عام 2013 أغنيتها السنجل “اقعد مكانك”.