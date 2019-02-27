مؤسسة مسك الخيرية تطلق مسابقة مسك القيم.. إثراء المحتوى القيمي

المواطن - الرياض

أطلق مركز المبادرات بمؤسسة محمد بن سلمان بن عبدالعزيز “مسك الخيرية”، بالتعاون مع مؤسسة المعارف العالمية التعليمية الخيرية، مسابقة “مسك القيم”.

وتأتي هذه المسابقة لإتاحة المجال للشباب ومنتجي المحتوى والمفكرين والمبدعين العرب للمشاركة في إثراء المحتوى القيمي، في خطوة يسعى من خلالها المركز إلى تقوية المشهد الإعلامي والترفيهي والتربوي بالمواد المعززة والداعمة للقيم.

وتستهدف المسابقة التي أُعلن عنها ضمن فعاليات منتدى مسك للإعلام، تعزيز دور الإعلام والترفيه والتربية، للوصول إلى دعم القيم الهادفة، عبر تحفيز ما يمكن إنتاجه من مواد إعلامية، من أجل الوصول إلى التأثير النوعي في المواد والمشاركات، وزيادة تفعيل أدوار الأفراد ومؤسسات المجتمع بما يخدم أهداف المسابقة وتبويب المحتوى العربي بالقيم، وتصنيفه ضمن منصة القيم.

وحددت المسابقة عدة مجالات وفتحت الباب للتنافس فيها، حيث ترتكز تلك المجالات على الأمانة والاحترام والمسؤولية والثقة، واشترطت لكل واحدة منها إنتاج قصة، أو فكرة لعبة إلكترونية، أو مقطع فيديو أو رسم تعبيري.

وترمي المسابقة، من خلال هذه المحاور، إلى تعزيز تلك المبادئ التي يحث عليها دين الإسلام الحنيف، فيما من شأنها أن تسهم في نقل الفرد والمجتمع إلى أن يصبح عاملًا منتجًا وإيجابيًّا في مجتمعه ومحيطه الخاص.

ويواصل مركز المبادرات متمثلًا في “مسك القيم” استقبال المشاركات، وتنتهي عملية استقبال المشاركات في الرابع من إبريل 2019م، ليتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة في الخامسة والعشرين من ذات الشهر.

ووحدت المسابقة معايير لقبول المشاركات، بحيث يُشترط أن تكون المشاركات باللغة العربية، متضمنة القيم المطلوبة، ومطابقة للمعايير الفنية والتقنية، ولم يسبق نشرها ضمن أي مسابقة أخرى، وتتيح المسابقة المشاركة للأفراد والشركات على حدٍّ سواء. فيما سيتم استقبال المشاركات على منصة متخصصة لذلك عبر منصة القيم values.sa، وأن يكون حق استخدام المشاركات ونشرها متاحًا لـ”مسك القيم”.

وخصصت المسابقة جائزة بمقدار 120 ألف ريال للمركز الأول لكل قيمة، و60 ألف ريال للمركز الثاني.