مؤمنة: دوري محمد بن سلمان للمحترفين سيكون من أقوى الدوريات عالميًا

المواطن - محمد سمعه

أوضح عبد الإله مؤمنة، رئيس لجنة المسابقات في الاتحاد السعودي لكرة القدم، أن دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مُخطط له حتى يُصبح من أقوى الدوريات العالمية مستقبلًا.

وتحدث عبد الإله مؤمنة لبرنامج “الوقت الأصلي” قائلًا: أشوف أن هناك مساحة كبيرة للعمل في هذا الموسم، الدوري أصبح يحمل مُسمى ولي العهد، والدوري مخطط له حتى يُصبح من أقوى الدوريات العالمية.

وتابع عبد الإله مؤمنة: أدخلنا بعض الأسماء في اللجنة، ومنهم لاعبون أصحاب خبرات ولدينا كفاءات وكوادر جيدة ونتطلع للنجاح بإذن الله.

وواصل رئيس لجنة المسابقات حديثه قائلًا: لدينا شركاء على مستوى الأندية وعلى مستوى الهيئة، ولدينا فرق مشاركة عربيًا وآسيويًا، وأريد القول بأن بعض الجولات ستشهد تداخلًا بين دوري كأس الأمير محمد بن سلمان وبين دوري الأمير محمد بن سلمان لأندية الدرجة الأولى.

وقال مؤمنة: الحزم نجح في تهيئة ملعبه حاليًا وهو حق من حقوقه أن يلعب على أرضه، وإن كانت هذه الأمور لا تخصنا كلجنة مسابقات.