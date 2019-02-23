مؤمن زكريا ردًا على معاناته من إصابة خطيرة: اتقوا الله

المواطن - مروة نبيل

حرص النجم المصري مؤمن زكريا المحترف في صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد، على الرد على أنباء معاناته من إصابة خطيرة بطريقته الخاصة.

ونشر مؤمن زكريا مقطع فيديو وهو يؤدي تدريبات في صالة الألعاب الرياضية، اليوم السبت، عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، وعلق قائلًا: “اتقوا الله”.

وكان رئيس مجلس إدارة نادي أُحد، سعود الحربي، قد أكد، مساء أمس الخميس، أنه سيصدر بيانًا بشأن مؤمن زكريا، مؤكدًا أن هناك خللاً بشأن العضلات يمنعه من لعب كرة القدم خلال الفترة الحالية

وقال: “في بداية انضمام مؤمن زكريا إلى أُحد كانت هناك مشكلة تتعلق به في أداء التدريبات، وهو ما أدى إلى توقيع الكشف الطبي على اللاعب للتعرف على تفاصيل المشكلة التي تمنعه من التدريب”.

وتابع خلال تصريحاته التلفزيونية قائلًا: “من المستحيل أن يمارس مؤمن زكريا كرة القدم في الفترة المقبلة، وخاطبنا اتحاد الكرة من أجل السماح لنا بتسجيل لاعب بديل له”.

وانضم مؤمن زكريا إلى صفوف الفريق الأول لكرة القدم بنادي أُحد خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم، قادمًا من النادي الأهلي المصري.