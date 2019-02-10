ماجد عبدالله : الجماهير تُضخم الأحداث.. ولا أحد يُزايد على محبتي لـ #النصر

المواطن - مروة نبيل

حرص أسطورة نادي النصر والمنتخب السعودي السابق، ماجد عبدالله على التواصل مع الجماهير عبر حسابه الخاص على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”.

وأكد الأسطورة أنه يدعم النصر بطرق مختلفة، ولا يستعرض طريقته في الدعم، مُشددًا في الوقت ذاته على أنه يعرف جمهور العالمي جيدًا قبل وسائل التواصل الاجتماعي، ويُشاهد جميع مباريات الفريق، ولكن هناك تضخيم لبعض الأحداث.

وتابع ماجد عبدالله إجابته لجماهير النصر عبر “تويتر”، قائلًا: “أعتقد أن هناك تضخيما لبعض الأحداث مع قناعتي في ظلم النصر في لعب مباراة خارج أرضه ولم يتم التعامل معه مثل فرق أخرى”.

وبشأن تعليقه على أزمة الغامدي، قال: “مع كامل الاحترام حديثي ليس عن الإدارة، حديثي كان عن تصرف شخص، والقضية ليست خالد الغامدي بدليل أن حديثي كان عن يوسف خميس ونهاية بالغامدي وبينهم الحقباني وفيصل سيف وإبراهيم العيسى”.

وأضاف الأسطورة قائلًا: ” أنا لم أتبن قضية الغامدي أنا تبنيت المبدأ، ولماذا تم تجاهل ذكر يوسف خميس وهو ركن من أركان النادي”.

وبسؤاله عن بُعده عن نادي النصر ومحاولة تعطيل مسيرته حينما يتوهج، رد ماجد عبدالله قائلًا: “مع احترامي الشديد لا أحد يزايد على محبتي للنصر، و٩٠ ٪ أتوقف أمامها لأنني أعرف جمهور النصر جيدًا، ففي تويتر لا تستطيع التأكد من ميول المشاركين، وتويتر حاليًا تحول إلى فزعة”.

وشدد الأسطورة ماجد عبدالله على أنه لا يُفضل حضور مباريات النصر من المدرجات، حيث إنه يستمتع بمشاهدتها في التلفزيون، لأن متابعة المواجهات من الملعب لا يوفر له الراحة لمتابعة كافة التفاصيل.

وردًا عن الأمور التي يحتاجها النصر للتتويج بلقب الدوري هذا الموسم، قال ماجد عبدالله : “يحتاج الفريق تكاتف اللاعبين مع المدرب وخلق أجواء إيجابية من إدارة الكرة. وفنيًا الفريق يمتلك كوكبة نجوم مع تألق حمدالله الذي أتمنى أن يعيد لقب الهداف للنصر لأنه يستحقه بلا شك”.

وواصل ماجد عبدالله تصريحاته قائلًا: “وأتمنى من الثلاثي غالب ويحيى وعوض تحسين أدائهم، والسعي إلى التمرير الأمامي بدلاً عن العرضي السلبي”.

وكشف ماجد عبدالله عن سبب استقالته من منصبه كمدير عام في المنتخب السعودي، مؤكدًا أن إقالة المدرب الأرجنتيني إدجار باوزا السبب، مُشيرًا في الوقت ذاته إلى أنه لا يرغب في التدريب.

وعن عوامل تراجع المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، علق الأسطورة قائلًا: “أوجزها في التالي: عدم وجود التشكيلة المناسبة، عدم الاستفادة من الكرات الثابتة، عدم وجود تغطية دفاعية جيدة يقابلها عدم امتلاك خطط هجومية واضحة”.